وزيرة الثقافة المصرية تكشف تفاصيل جائزة السلطان قابوس لعام 2019

كشفت إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة المصرية، تفاصيل وشروط جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في دورتها الثامنة لعام 2019 في مجالات أدب الرحلات، ودراسات علم الاجتماع، والطرب العربي.

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وبحسب بيان لوزارة الثقافة حصلت " سبوتنيك "، على نسخة منه اليوم السبت 25 مايو / آيار، فإن الجائزة تهدف إلى دعم المجالات الثقافية والفنية والأدبية، بين مصر وسلطنة عمان، باعتبارها سبيلا لتعزيز التواصل الإنساني والإسهام في حركة التطور العلمي والإثراء الفكري، وترسيخ عملية التراكم المعرفي الى جانب غرس قيم الأصالة والتجديد لدى الأجيال المقبلة.

وتابعت أن كل تلك العوامل تتوافر من خلال بيئة خصبة قائمة على التنافس المعرفي والفكري، وفتح أبواب التنافس في مجالات العلوم والمعرفة القائم على البحث والتجديد، بالإضافة إلى تكريم المثقفين والفنانين والأدباء على إسهاماتهم الحضارية في تجديد الفكر والارتقاء بالوجدان.

يذكر أن جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، تشمل جائزة تقديرية يمنح الفائز بها وسام السلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والآداب، بالإضافة إلى مبلغ مالي وقدره مائة ألف ريال عماني، وأخرى يمنح الفائز بها وسام الاستحقاق للثقافة والعلوم والفنون والآداب، ومبلغ مالي وقدره خمسون ألف ريال عماني.

وكان المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، استضاف اللقاء التعريفي لتفاصيل الدورة الثامنة من جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، بحضور السفير علي بن أحمد العيسائي سفير سلطنة عمان بالقاهرة، والدكتور ناصر بن حمد الطائي عضو مجلس أمناء الجائزة، وراشد بن حميد الدغيشي، مدير مكتب الجائزة، وعدد من أعضاء الهيئة التنظيمية مع نخبة من الأدباء وأساتذة علم الاجتماع والفنانين المصريين.