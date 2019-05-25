لبنان يوجه رسالة إلى إسرائيل: لا تنازل عن سيادة وحقوق البر والبحر

أبلغ رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي إليوت أنجيل، أن "لبنان لا يسعى للحرب مع إسرائيل لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه بالبر والبحر".

وأكد بري، عند استقباله السيناتور أنجيل، والوفد المرافق له، اليوم السبت، في مقره بعين التينة في بيروت، أنه "ليس متشائما حول الأوضاع في لبنان، الذي استطاع أن يتجاوز مراحل عديدة صعبة من خلال وحدة اللبنانيين والحوار في ما بينهم"، وذلك حسب " الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ".

وتطرق الحديث إلى المساعي الأمريكية بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل، فأكد بري للوفد الأمريكي برئاسة السيناتور أنجيل أن "لبنان لا يريد الحرب لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه في البر والبحر لإسرائيل".

وكان نبيه بري، أكد استعداد بلاده تثبيت الحدود البحرية مع إسرائيل بإشراف الأمم المتحدة. وأوضح أن بلاده مستعدة لتثبيت الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخاصة مع إسرائيل، عن طريق الآلية التي اعتمدت في ترسيم الخط الأزرق بإشراف الأمم المتحدة؛ بحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

ووردت أقوال بري، مساء أمس الثلاثاء، خلال اجتماعه في بيروت مع قائد قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني، الجنرال ستيفانو ديل كول. ووفقا لمصدر رسمي لبناني، تم الحديث أيضا حول الخط الأزرق والحدود البحرية.