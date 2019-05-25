خبير ليبي: الرهان على إجماع دولي لوقف إطلاق النار في طرابلس "غير وارد"

قال محمد زبيدة، أستاذ القانون الدولي الليبي، إن الرهان على وجود إجماع دولي بشأن وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، غير وارد.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم السبت 25 مايو / آيار: "المعركة في طرابلس، لا بد أن تحسم لصالح أحد الطرفين، والتقدم على الأرض لصالح القوات المسلحة العربية الليبية، يشير لحسم المعركة لصالح الجيش".

© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori الجيش الليبي يعلن التقدم من جميع محاور القتال في العاصمة طرابلس

وتابع: "التوافق على قرارات بشأن فرض وقف العملية العسكرية بالقوة ربما لا يحدث، خاصة في ظل تحقيق تقدمات كبيرة للجيش الليبي في محاور العاصمة المتعددة واقتراب عملية الحسم".

وجددت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، مطلبها، بضرورة وقف الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس فورا، وذلك بعد يوم من رفض قائد الجيش الليبي (شرق البلاد) خليفة حفتر طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف إطلاق النار في طرابلس.

وكان الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن، ليل الرابع من أبريل / نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بـ"الإرهاب" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة هذه التحركات متهما حفتر بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.