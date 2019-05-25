تسجيل
16:40 25 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    الحرس الثوري الإيراني - إيران 22 سبتمبر/ أيلول 2011

    ثلاث دول عربية تعرقل إجماع القمة الطارئة للتصعيد ضد إيران

    © AP Photo / Vahid Salemi
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تتباين المواقف الدولية والعربية حتى الآن بشأن التصعيد ضد إيران، فيما تلتزم بعض الدول العربية الصمت حتى الآن بشأن القمة العربية الطارئة التي دعت لها نهائية الشهر الجاري.

    بحسب آراء الخبراء خلال حديثهم إلى "سبوتنيك"، فإن ثلاث دول يمكن أن تعرقل أي إجماع على التصعيد السياسي أو العسكري تجاه إيران، خاصة في ظل العلاقات القوية التي تربطهم مع طهران.       

    عرقلة الإجماع

    من ناحيته قال الكاتب الصحفي سميح صعب، إن لبنان والعراق وسلطنة عمان من الدول التي ستكون في وضع حرج، جراء أي تصعيد سياسي أو عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وينسحب ذلك على ما يمكن أن يتخذ من قرارات في قمم مكة الأسبوع المقبل.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، السبت، أن لبنان والعراق وسلطنة عمان سيدفعون قدر الإمكان في اتجاه خفض التوتر، وعدم تبني مواقف حادة أو تصعيدية.

    وأشار إلى  أن بغداد ومسقط أعلنتا قبل أيام عن استعدادهما للتوسط بين واشنطن وطهران، حيث زار وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي طهران، عارضا التوسط، كما أرسل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي موفدين إلى طهران وواشنطن.

    قواسم مشتركة

    من ناحيته قال الكاتب اللبناني وسيم بزي، إن القاسم المشترك بين الدول الثلاث "لبنان والعراق وعُمان" يتعلق بالعلاقة مع إيران، إلا أن خصوصية الواقع العراقي اللبناني تشكل حالة ارتباط عضوي وعميق مع إيران.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن العراق ولبنان لا يمكنهما المشاركة في أي قرارات تدين إيران، وأن مواقفهما تتحرك بين هامشي التحفظ والرفض، وأنه في الحالتين يضربان حالة الإجماع المطلوبة لأي قرارات ضد إيران، والتي لن تتجاوز الإطار المعنوي الإعلامي في كل الحالات.

    وتابع أن عُمان فنقطة في سياستها الخليجية والإقليمية منذ زمن بعيد تقوم على المرونة وهامش الحركة بين الجميع، خاصةً بين الإيرانيين والأمريكيين والقنوات السرية للاتفاق النووي، حيث أكدت زيارة يوسف بن علوي  وزير الخارجية العماني لطهران مؤخرا على الدور المرن، الذي تلعبه عمان، والذي سيحكم موقفها داخل القمة العربية والخليجية.

    وشدد على أن  لا يتوقع من القمة أكثر من سابقات القمم سوى التعاطف والتأييد والتضامن، دون أي تجسيد عملي لهذه المواقف.

    مواقف حاسمة

    من ناحيته قال الكاتب البحريني عبد الله الجنيد، إن قمم مكة هي تصفير الذمم سياسيا، ودفع استحقاقات مُستحقةً من الجميع للمملكة العربية السعودية إسلاميا وعربيا وخليجيا.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن المملكة العربية السعودية تحملت كل الأعباء السياسية بالنيابة عن الجميع، وأنه آن الأوان أن يعترف الجميع بدورها المركزي في حفظ الأمن العربي والخليجي، بالإضافة إلى دعم مراحل الانتقال السياسي الحرج في دول عربية كبرى مثل مصر.

    وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية هي الدولة المركزية، والضامن الوحيد للاستقرار السياسي والاقتصادي في فضائها الجيوسياسي والجيواستراتيجي.

    وأوضح أن القمم لن تكون تقليدية، وأنه يجب أن لا تكون تقليدية، لما له من أضرار بالمصالح السعودية قبل غيرها، خاصة في ظل المنعطف التاريخي وتعاظم مستوى التحديات السياسية الآني منها والمستقبلي.

    وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لعقد اجتماع طارئ لقادة الخليج والعرب في 30 مايو/ أيار.

    وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) على لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأنه "حرصا من الملك سلمان على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنه في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به "مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران" من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية، فإن خادم الحرمين يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو/أيار 2019 لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة".

    انظر أيضا:

    الكويت: المفاوضات ربما بدأت بين إيران وأمريكا
    الحرس الثوري: الجنود الأمريكيين في الخليج يعتريهم الخوف من إيران
    شبكة أمريكية: ترامب يوافق على إرسال تعزيزات عسكرية إلى الخليج لردع إيران
    إيران تنفي علمها بزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الياباني إلى طهران
    إيران تؤكد تعزيز التعاون الحدودي مع باكستان ومكافحة الإرهاب
    ظريف: إيران سترى نهاية ترامب بينما لن يرى ترامب نهاية إيران أبدا
    أمين صيانة الدستور الإيراني: أمريكا لن ترتكب حماقة الحرب ضد إيران
    صحيفة: السعودية تتحرك وتعزز تحالفاتها الإقليمية في ظل التوتر بين إيران وأميركا
    الكلمات الدلالية:
    إيران, لبنان, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الروسية دينا أفيرينا خلال أدائها في فقرة الجمباز الإيقاعي مع شريط في بطولة الجمباز الإيقاعي الأوروبية في مدينة باكو، أذربيجان
    ميركل تتلقى هدية "البطة المطاطية"...وشاب يطلب يد فتاة في مهرجان "كان"..إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ماي تعلن نيتها الاستقالة من منصبها
    "إلى حين إيجاد بديل"...وداعا ماي
    صفقة القرن: كيف تبدو خارطة فلسطين الجديدة
    "صفقة القرن": كيف تبدو خارطة "فلسطين الجديدة"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك