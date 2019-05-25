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16:40 25 مايو/ أيار 2019
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    حسن نصر الله

    نصر الله يربط ما يجري في الخليج وإيران بـ"قوة الصفقة"

    © AFP 2019 /
    العالم العربي
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    أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أنه معني في مواجهة خطة تسوية القضية الفلسطينية التي تطرحها الولايات المتحدة والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

    طائرة تحمل الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض
    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
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    وعلق نصر الله، في كلمة له في ذكرى ​عيد المقاومة والتحرير​، اللبنانيين بهذه الذكرى، اليوم السبت، على دعوة الولايات المتحدة لعقد مؤتمر البحرين الذي يتوقع أن يبحث صقة القرن، قائلا إن "المؤتمر يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية"، وذلك حسب قناة "المنار" اللبنانية.

    ونوه بالموقف الفلسطيني الموحد والصارم في رفض مؤتمر المنامة، الذي تسعى الإدارة الأمريكية لعقده لبحث الشق الاقتصادي لـ (صفقة القرن).

    ودعا الأمين العام لحزب الله اللبناني، إلى أوسع مشاركة شعبية في احتفال "يوم القدس" الذي سيقام يوم الجمعة المقبل في الضاحية. وأضاف: "نحن جميعا معنيون في تحمل المسؤولية التاريخية في مواجهة صفقة القرن المشؤومة، مشددا على أن القضية الفلسطينية تواجه اليوم أكبر مؤامرة لتصفية وجودها.

    وأشار إلى أنه "فيما ما يتعلق بفلسطين وصفقة القرن والتطورات في المنطقة وفي مقدمتها التوتر الشديد في المسألة الأمريكية الإيرانية وما تتعرض له إيران وما يتعلق بموقف حزب الله من هذه الأحداث سأتركه إلى يوم القدس، لأن ما يجري في الخليج ويستهدف إيران مرتبط بصفقة القرن وسأتحدث عن المناسبة اليوم وما يرتبط بها لبنانيا".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    مؤتمر اقتصادي, القضية الفلسطينية الإسرائيلية, صفقة القرن, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, الموقف ضد إيران, يوم القدس, حزب الله اللبناني, الحكومة الإسرائيلية, الحكومة الفلسطينية, حسن نصرالله, لبنان, إسرائيل, فلسطين
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