نصر الله يدعو للقاء لبناني فلسطيني لمواجه خطر التوطين

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله تمسك الحزب بالمقاومة، سبيلا لتحرير باقي الأراضي اللبنانية المحتلة.

© AP Photo / SANA نصر الله يكشف لأول مرة تفاصيل مكالمة هاتفية مع الرئيس بشار الأسد

وقال نصر الله، في كلمة له بالذكرى التاسعة عشرة لعيد المقاومة والتحرير: "نعيد التأكيد على تمسكنا بكامل الأراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وعلى حقنا الطبيعي في المقاومة واتخاذ كل الإجراءات لاستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة"، وذلك حسب قناة " المنار " اللبنانية.

وأضاف: "مصلحتنا كلبنانيين أن نكون أقوياء وهذه هي ضمانة لبنان الحقيقية في هذا العالم الذي لا مكان في للقانون الدولي، فهذا العالم لا مكان فيه إلا لغطرسة الأمريكيين أو للأقوياء الأشداء المدافعين عن حقوقهم".

وحذر الأمين العام لحزب الله اللبناني، من أن خطر توطين الفلسطينيين في لبنان "يقترب بسرعة"، داعيا إلى جهد لبناني — فلسطيني مشترك لمواجهة هذا الخطر.

وقال، إن "المسألة الأهم التي قد يؤدي اليها مؤتمر المنامة هي توطين الفلسطينيين في لبنان"، لافتا إلى أن "خطر التوطين يقترب بسرعة".

وشدد نصر الله على أن "اللبنانيين يجمعون على رفض التوطين والفلسطينيون جميعا يرفضونه ايضاً ويصرون على حق العودة"، داعيا إلى "عقد جلسة بين مسؤولين فلسطينيين ولبنانيين لمواجهة هذا الخطر، والعمل من أجل إعداد خطة فلسطينية لبنانية مشتركة لمواجهة خطر التوطين الآتي".