نصر الله يدعو للقاء لبناني فلسطيني لمواجه خطر التوطين

وأضاف: "مصلحتنا كلبنانيين أن نكون أقوياء وهذه هي ضمانة لبنان الحقيقية في هذا العالم الذي لا مكان في للقانون الدولي، فهذا العالم لا مكان فيه إلا لغطرسة الأمريكيين أو للأقوياء الأشداء المدافعين عن حقوقهم".
وحذر الأمين العام لحزب الله اللبناني، من أن خطر توطين الفلسطينيين في لبنان "يقترب بسرعة"، داعيا إلى جهد لبناني — فلسطيني مشترك لمواجهة هذا الخطر.
وقال، إن "المسألة الأهم التي قد يؤدي اليها مؤتمر المنامة هي توطين الفلسطينيين في لبنان"، لافتا إلى أن "خطر التوطين يقترب بسرعة".
وشدد نصر الله على أن "اللبنانيين يجمعون على رفض التوطين والفلسطينيون جميعا يرفضونه ايضاً ويصرون على حق العودة"، داعيا إلى "عقد جلسة بين مسؤولين فلسطينيين ولبنانيين لمواجهة هذا الخطر، والعمل من أجل إعداد خطة فلسطينية لبنانية مشتركة لمواجهة خطر التوطين الآتي".
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