الجيش الإسرائيلي يسخر من نصر الله ويتحدث عن "احتلال لبنان"

علق أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله.

نشر أدرعي أكثر من تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، السبت، سخر فيها من الأمين العام لحزب الله اللبناني، على خطابه الذي جاء بمناسبة الاحتفال بعيد المقاومة والتحرير السنوي، والذي يوافق الخامس والعشرين من مايو/آيار من كل عام.

وسخر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من نصر الله، حيث قال:

يحتفل حزب الله اليوم بذكرى إنسحاب إسرائيل من بعض مناطق جنوب لبنان، ويسميها عيد المقاومة والتحرير، ولكن الاحتفال الحقيقي هو باحتلاله للبنان. ومع مرور الوقت اتضحت الصورة أكثر للبنانيين، لقد احتلت إيران دولتهم.

يحتفل #حزب_الله اليوم بذكرى إنسحاب #إسرائيل من بعض مناطق #جنوب_لبنان ويسميها #عيد_المقاومة_والتحرير ولكن الاحتفال الحقيقي هو باحتلاله للبنان.

مع مرور الوقت اتضحت الصورة أكثر للبنانيين: لقد احتلت #إيران دولتهم. pic.twitter.com/Nw4JAnE2hd — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 25, 2019

وتابع أفيخاي أدرعي:

نصر الله قد تحدث عن كون لبنان جزءًا من الجمهورية الإسلامية التي يحكمها ولي الفقيه. مضحك أن تحتفل دولة كهذه بما يسمى عيد التحرير.

يستطع #حزب_الله ربما ان يقنع اللبنانيين بانه ضحى من أجلهم في مرحلة ما ولكن سرعان ما أزال القناع فقررّ توظيف كل طاقاته من أجل بناء غلبته على اللبنانيين.#نصرالله قد تحدث عن كون #لبنان جزءًا من الجمهورية الاسلامية التي يحكمها ولي الفقيه.مضحك أن تحتفل دولة كهذه بما يسمى #عيد_التحرير pic.twitter.com/Dc6k8x7ZRd — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 25, 2019

وقال نصر الله، في كلمة له بالذكرى التاسعة عشرة لعيد المقاومة والتحرير:

نعيد التأكيد على تمسكنا بكامل الأراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وعلى حقنا الطبيعي في المقاومة واتخاذ كل الإجراءات لاستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة.

وذلك حسب قناة "المنار" اللبنانية.