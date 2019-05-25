كبير مساعدي وزير خارجية إيران يبدأ غدا جولة خليجية

يبدأ مساعد وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، غدا الأحد، جولة خليجية لبحث التطورات بالمنطقة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين طهران وواشنطن ومخاوف نشوب حرب بين الجانبين.

© REUTERS / Carlo Allegri ظريف يصل إلى بغداد للقاء مسؤولين عراقيين

طهران — سبوتنيك . وبحسب وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء (إيسنا)، فإن "كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، يبدأ يوم غد الأحد زيارة دبلوماسية تشمل عمان والكويت وقطر لبحث أخر التطورات في المنطقة".

إلى ذلك قام وزير الخارجية الإيراني، في 12 أيار/ مايو الجاري، بجولة آسيوية شملت تركمانستان والهند واليابان والصين للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمها الاتفاق النووي.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا ملموسا في الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية موجعة على إيران بسبب البرنامج النووي للأخيرة.

ووصلت حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لنكولن" إلى بحر العرب في طريقها إلى الخليج، على خلفية التصعيد الأخيرة بين أميركا وإيران، التي هددت بإغلاق مضيق هرمز.