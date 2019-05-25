قبل القمتين المرتقبتين... الملك سلمان يصل مكة

ونشرت صفحة "أخبار السعودية" على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، السبت، تغريدة له، وأرفقت فيها صورا للعاهل السعودي، الملك سلمان، لحظة وصوله إلى إمارة مكة.
جانب من وصول خادم الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة.— أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 25, 2019
.#رمضان #خادم_الحرمين_الشريفين
. pic.twitter.com/75SH64SfWC
ودار حديث عفوي باسم بين الملك سلمان والأمير خالد الفيصل، خلال استقبال الأخير للعاهل السعودي، لقضاء العشر الأواخر بجوار بيت الله الحرام في مكة.
صور:— هاشتاق السعودية (@HashKSA) May 25, 2019
حديث عفوي باسم بين الملك سلمان والأمير خالد الفيصل، خلال استقبال خادم الحرمين لقضاء العشر الأواخر بجوار بيت الله الحرام. pic.twitter.com/SMTxkjaDZ8
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