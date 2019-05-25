قبل القمتين المرتقبتين... الملك سلمان يصل مكة

وصل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مكة لقضاء العشر الأواخر بجوار بيت الله الحرام.

ونشرت صفحة "أخبار السعودية" على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، السبت، تغريدة له، وأرفقت فيها صورا للعاهل السعودي، الملك سلمان، لحظة وصوله إلى إمارة مكة.

ودار حديث عفوي باسم بين الملك سلمان والأمير خالد الفيصل، خلال استقبال الأخير للعاهل السعودي، لقضاء العشر الأواخر بجوار بيت الله الحرام في مكة.