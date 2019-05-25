في مفاجأة لم تحدث منذ 14 عاما... "الأمير النائم" يحرك رأسه

وفي المقطع المصور الذي نشرته الأميرة ريما، يحرك الأمير النائم رأسه، وهو ما لم يحدث منذ دخول في الغيبوبة.
الحافظ القادر الرحمن الرحيم. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين ، يارب لك الحمد والشكر. pic.twitter.com/bLC7lYbmpN— ريما بنت طلال (@Rima_Talal) May 25, 2019
وكتبت الأميرة ريما في تعليقها على المقطع المصور "الحافظ القادر الرحمن الرحيم. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يارب لك الحمد والشكر".
وتفاعل الكثير من متابعي الأميرة ريما على "تويتر" مع المقطع المصور، وأعلنوا عن تعاطفهم مع الأمير النائم ودعا غالبيتهم له بالشفاء، والإفاقة من غيبوبته.
كل الشعب السعودي متعاطف مع حالته— عذب المشاعر (@s__n__d_) May 25, 2019
الله يعجل بشفاءه وكل مرضى المسلمين
والأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، هو الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي، وهو كذلك شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال، وعضو من أعضاء هيئة البيعة، واتم الأمير الوليد بن خالد 30 عاما في 20 إبريل/ نيسان 2019 والتي قضى نصفها تقريبا في الغيبوبة.
حبيبي وليد اليوم كمّلت ٣٠ سنة ماشاءالله ، قضيت ١٤ سنة منها في المستشفى. الله يشفيك ويعافيك ويحفظك 🤲🏻💙❤️ pic.twitter.com/U3Nwx6DdkC— ريما بنت طلال (@Rima_Talal) April 18, 2019
وكان الأمير الصغير تعرض لحادث بسيارته بسبب السرعة الزائدة في لندن عام 2005، حين كان عمره 16 عاما، للدراسة بالكلية العسكرية، وأصيب نتيجة لذلك بموت دماغي، ومنذ ذلك الوقت وهو على الفراش في غيبوبة بالمستشفى التخصصي بالعاصمة الرياض.
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