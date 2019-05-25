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    أمطار غزيرة على مكة المكرمة... وإسرائيل تعلق (فيديو)

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    العالم العربي
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    هطلت اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على مدينة مكة المكرمة والمراكز التابعة لها في السعودية.

    الحج، مكة، السعودية 15 أغسطس/ آب 2018
    © AFP 2019 / Bandar Al-Dandani
    خطوة سعودية جديدة بشأن "المسجد الحرام" في مكة المكرمة
    وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حشدت أكثر من 2000 عامل وعاملة و4135 معدة وآلية لتصريف وتجديف مياه الأمطار التي شهدها المسجد الحرام عصر اليوم.

    وقامت جميع الإدارات الخدمية والميدانية وبالتنسيق مع الجهات العاملة بالمسجد الحرام بتشغيل طاقتها كافة من الكوادر البشرية والآلية والعمل وفق خطط الحالات الطارئة المعدة مسبقاً وتكثيف أعمالها في نظافة صحن المطاف وأروقة وساحات الحرم المكي، وتنظيم وإدارة الحشود، وذلك أثناء هطول الأمطار التي قالت الوكالة إنها روت الأرض.

    ومن جانبها علقت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" الرسمية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلة على أمطار مكة المكرمة وقالت في منشور على حسابها: "أمطار الخير تهطل على الحرم المكي في مكة المكرمة.. ما أجمل الخير عندما يأتي في العشر الأواخر من رمضان".

    كما نشرت الصفحة الإسرائيسلة فيديو للأمطار التي هطلت على المسجد الحرام عصر اليوم.

    وفي السياق أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نفذت الخطط الطارئة في مثل هذه الأجواء خصوصاً مع ما يشهده المسجد الحرام من أعداد هائلة من الزوار والعمار في شهر رمضان المبارك، وذلك وفق برامج زمنية ودورية تم إعدادها مسبقاً بطريقة مهنية تتناسب مع ظروف الزمان والمكان حيث تضمنت الأعمال غسيل ومسح الأرضيات داخل صحن المطاف وسطحه وساحاته وممراته بواسطة مكائن غسيل خاصة ومزودة بمواد النظافة اللازمة والمعطرة.

    وكثفت الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود من أعمالها وإمداد الفرق الميدانية بالكوادر البشرية المتخصصة في السلامة وإدارة الحشود وتوجيه المصلين إلى داخل أروقة المسجد الحرام حرصاً على سلامتهم.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار السعودية, أمطار, أمطار غزيرة, إسرائيل تتكلم بالعربية, الخارجية الإسرائيلية, الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, المسجد الحرام, حجاج, مكة المكرمة, السعودية
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