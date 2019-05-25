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23:18 25 مايو/ أيار 2019
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    أسوان - مصر

    خطر قادم من السودان يغزو جنوب مصر... والسلطات تعلن التأهب

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    العالم العربي
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    هاجمت أسراب من الجراد مصر من حدودها الجنوبية، بينما أعلنت السلطات المحلية التأهب لمواجهة تجمعات أسراب الجراد التي ظهرت مساء أمس الجمعة في محافظة أسوان.

    وكلف اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان (جنوب مصر) مسئولي مديرية الزراعة ومكافحة الجراد بتكثيف أعمال المقاومة لتجمعات أسراب الجراد، على الحدود الجنوبية من خلال نشر فرق مكافحة الجراد فى المنطقة الغربية المتاخمة لطريق (أسوان/ أبو سمبل البري)؛ علاوة على المنطقة الشرقية والجنوبية الواقعة شرق بحيرة السد العالي، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

    ووجه المحافظ، في بيان أصدره مساء أمس الجمعة، رئيس مدينة أبو سمبل بتوفير الدعم اللوجستيى لفرق المكافحة وتجهيز العبارة النيلية لنقل السيارات والمعدات والمبيدات اللازمة إلى المنطقة الشرقية للبدء فوراً فى أعمال المقاومة.

    ومن جانبه أوضح المهندس أحمد إسماعيل مدير قاعدة الجراد بأسوان بأنه فور الإبلاغ بوجود مجموعات من أسراب الجراد بمنطقة الكيلو 16 بمدينة أبو سمبل تم على الفور إنطلاق فرق المكافحة وإجراء مسح شامل لكافة الزراعات بالمدينة، وتم التعرف على المناطق المتواجد بها أسراب الجراد الصحراوى والإفريقى القادم من السودان.

    ولفت إلى أنه تم مساء الجمعة البدء فى أعمال المكافحة والمقاومة برش المبيدات اللازمة من خلال مواتير ومعدات مخصصة لذلك، وبالتوازى ستقوم فرق المكافحة غداً السبت بالتوجه إلى المنطقة الشرقية لتنفيذ أعمال المقاومة بالشكل المطلوب.

    وأضاف أحمد إسماعيل أن سبب ظهور أسراب الجراد الصحراوى والإفريقى يرجع إلى أن موسم التكاثر الخاص به والذى يبدأ خلال فصل الصيف من شهر مايو وحتى شهر سبتمبر. 

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