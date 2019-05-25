أنصار الله" تعلن السيطرة على موقعين بهجوم شمال البيضاء

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم السبت، تقدمها في مواجهات مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة، — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لـ"أنصار الله"على"تويتر" إن الجماعة نفذت عملية هجومية على مواقع للجيش في جبهة قانية شمال البيضاء.

© AP Photo / Hassan Ammar اليمن... مقاتلات التحالف تشن غارات جوية شرق تعز

وأضاف أن العملية انتهت بسيطرة "أنصار الله" على موقعين، مشيرا إلى تكبيد الجيش خسائر في الأرواح.

من جهة ثانية، قال الجيش اليمني إنه أحبط محاولة تسلل لـ"أنصار الله" في مديرية الملاجم شرق البيضاء.

ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن مساعد قائد محور بيحان لشؤون الإعلام المقدم عبدالوهاب بحيبح، قوله إن "الحوثيين حاولوا التسلل باتجاه مواقع الجيش في منطقتي فضحة والبياض بمديرية الملاجم شرق البيضاء".

وأكد المقدم بحيبح "إحباط محاولة الحوثيين، وتكبيدهم ثلاثة قتلى وأربعة جرحى".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.