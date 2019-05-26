وسائل إعلام: رئيسة مجلس العموم السابقة تدخل السباق على خلافة ماي

قالت وسائل إعلام بريطانية اليوم السبت إن رئيسة مجلس العموم السابقة أندريا ليدسوم ستدخل السباق على زعامة حزب المحافظين في بريطانيا خلفا لرئيسة الحكومة تيريزا ماي.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن ليدسوم أكدت اعتزامها القيام بذلك.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الجمعة، أنها ستستقيل من منصبها يوم 7 يونيو / حزيران، ومن زعامة حزب المحافظين في بريطانيا، مشيرة إلى أنها ستواصل عملها، حتى إيجاد بديل لها.

وأضافت: "من المؤسف أنني لم أستطع إكمال مرحلة الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) وإتمام نتائج الاستطلاع".

وتابعت ماي: "من يحل محلي عليه أن يبحث عن حل في البرلمان، وذلك يتحقق باتفاق جميع أطراف النقاش على الحل".

وتابعت: "الأسبوع المقبل يبدأ السباق لاختيار حزب المحافظين الجديد، وأنا سأستقيل من منصبي في السابع من يوليو المقبل، وأبلغت الملكة إليزابيث بهذا القرار وسأواصل مهامي إلى حين اختيار زعامة جديدة".