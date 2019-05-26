رئيس البرلمان العراقي مهدد بالقتل بسبب الوساطة بين إيران وأمريكا

قال النائب في البرلمان العراقي محمد الكربولي إن فصيل مسلح يعمل على الساحة العراقية أرسل رسالة تهديد بالقتل لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

وأضاف الكربولي في لقاء تلفزيوني له مع برنامج "بالحرف الواحد" على فضائية "الشرقية" العراقية، أن التهديدات التي وصلت الحلبوسي جاءت بسبب موقفه من الأزمة بين إيران وأمريكا، بحسب موقع قناة "العربية".

وأكد الكربولي بأنه تم إخبار قيادات بالحشد الشعبي وتحالف البناء بهذا التهديد.

وأضاف "يجب أن يكون هناك خطوط حمراء للدولة العراقية وليس للحلبوسي".

وقال النائب العراقي إن إرسالة مثل هذه الرسالة إلى رئيس البرلمان تعتبر "تجرأ".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي قد أبدى استعداد العراق للتوسط من أجل حل الأزمة بين واشنطن وطهران، موضحا بأن "أيا من الطرفين لم يطلب ذلك بشكل رسمي".

واستقبل الرئيس العراقي، برهم صالح، مساء السبت ببغداد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له.

© REUTERS / MAX ROSSI الرئيس العراقي يستقبل وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له ببغداد

وبحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، فقد أكد الرئيس العراقي خلال لقاءه بوزير الخارجية الإيراني على حرص العراق على تعزيز الوشائج مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسعيه لتعزيز العلاقات مع الجوار الإسلامي وعمقه العربي، مشددا على أن العراق يسعى إلى أن يكون نقطة التقاء بين الدول الشقيقة والصديقة، وعامل استقرار في المنطقة من أجل بناء علاقات متوازنة مع الدول كافة ، لاسيما دول الجوار وفقا للمصالح المشتركة.

وبدوره، أعرب ظريف عن رغبة بلاده بتوسيع آفاق التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين، مجددا موقف إيران المساند للعراق على مختلف الصعد.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وضرورة منع الحرب والتصعيد والركون إلى التهدئة واعتماد الحوار البناء من أجل ترسيخ أسس السلام في المنطقة، وأهمية بذل الجهود المشتركة لتجنيب المنطقة أضرار العقوبات والتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الحالية.

كما قدم الوزير الإيراني دعوة الرئيس روحاني للرئيس العراقي لزيارة طهران لمتابعة الملفات المشتركة.