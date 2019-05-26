"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع للتحالف في جيزان

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأحد، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن الجماعة أسقطت طائرة استطلاع للتحالف العربي شرق الحدود في جيزان.

ولم تورد "المسيرة" تفاصيل عن عملية إسقاط الطائرة.

وكانت "أنصار الله" أعلنت السبت، سيطرة مقاتليها على ثلاثة مواقع في الشبكة وقبالة السديس في قطاع نجران.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.