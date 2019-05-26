هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مرابض طائرات حربية في السعودية

قال تلفزيون المسيرة، التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، إن سلاح الجو التابع لها، شن هجوما بطائرة مسيرة على مرابض طائرات حربية في مطار جيزان بالسعودية قرب حدود اليمن.

ونقلت القناة، عن مصدر قوله إن "سلاح الجو المسير شن عملية هجومية بطائرة قاصف 2k على مطار جيزان، واستهدف مرابض الطائرات الحربية، مؤكدا أن عملية استهداف المطار نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق وتم إصابة الهدف بدقه عالية.

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع للتحالف في جيزان

ولم يرد تأكيد من السلطات السعودية أو من التحالف الذي تقوده المملكة ويحارب الحوثيين في اليمن منذ أربع سنوات.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" في وقت سابق، اليوم الأحد، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وكانت الجماعة اليمنية أعلنت أمس السبت، سيطرة مقاتليها على ثلاثة مواقع في الشبكة وقبالة السديس في قطاع نجران.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.