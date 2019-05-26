ظريف يوجه رسالة إلى كل الدول الخليجية ويؤكد التصدي لأي حرب على إيران

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ظريف يوجه رسالة إلى كل الدول الخليجية ويؤكد التصدي لأي حرب على إيران

يتبع…