الملكة رانيا تشارك صورا من احتفالها مع زوجها العاهل الأردني وأبنائهما بعيد الاستقلال

من الاحتفال بعيد الاستقلال الثالث والسبعين، افتقدنا إيمان التي عادت لجامعتها #استقلال73 #الأردن #حب_الأردن From today's celebration of Jordan's 73rd Independence Day. Missing Iman, who has returned to university #Independence73 #Jordan #LoveJO

A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) on May 25, 2019 at 1:30pm PDT