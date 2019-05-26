الملكة رانيا تشارك صورا من احتفالها مع زوجها العاهل الأردني وأبنائهما بعيد الاستقلال

احتفلت الملكة رانيا العبدالله، مع زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله، وأبنائهما بحلول عيد الاستقلال الـ 73.

وشاركت الملك رانيا، صورا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، من الاحتفال، وكتبت معها: "من الاحتفال بعيد الاستقلال الثالث والسبعين، افتقدنا إيمان التي عادت لجامعتها.

كما غردت الملك رانيا عبر حسابها على موقع "تويتر"، بمناسبة يوم الاستقلال، بصورة لها مع زوجها الملك عبد الله، وعلقت معها: "دام عزك يا أردن. كل عام ووطننا حر شامخ".

وغرد الملك عبد الله الثاني للأردنيين عبر "تويتر" بمناسبة عيد الاستقلال: "عيد استقلال مبارك لكل أردني وأردنية يعمل من أجل أن يصونه، ويحفظ مكتسباته التي حققها الآباء والأجداد، ويبني عليها، لتظل راية الأردن عالية خفاقة على الدوام. كل عام وأنتم بألف خير".

عيد استقلال مبارك لكل أردني وأردنية يعمل من أجل أن يصونه، ويحفظ مكتسباته التي حققها الآباء والأجداد، ويبني عليها، لتظل راية الأردن عالية خفاقة على الدوام. كل عام وأنتم بألف خير — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) May 25, 2019

​ويتزامن الاحتفال بعيد استقلال الأردن في 25 مايو/أيار، والذي وافقت فيه الأمم المتحدة بعد نهاية الانتداب البريطاني في عام 1946، على الاعتراف بالأردن كمملكة مستقلة ذات سيادة، وأعلن البرلمان الأردني الملك عبد الله الأول ملك عليها، الذي استمر في الحكم حتى تم اغتياله في عام 1951 بينما كان يغادر المسجد الأقصى في القدس.