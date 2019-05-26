أهم القضايا في لقاء ظريف مع نظيره العراقي

وصل وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، أمس السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

من جانبه أكد وزير الخارجية محمد الحكيم، اليوم الأحد، أنه بحث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف عدة قضايا مشتركة بين البلدين.

© REUTERS / Carlo Allegri ظريف يصل إلى بغداد للقاء مسؤولين عراقيين

وأضاف الحكيم في مؤتمر صحافي عقده اليوم، مع نظيره الإيراني، "بحثنا مع الجانب الإيراني القضايا الثنائية المشتركة، وما تم التعاقد عليه خلال زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح لطهران، وزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لبغداد". وفقا لـ "السومرية نيوز".

وتابع الحكيم "بحثنا في قضية حفر وترتيب شط العرب، وسمات الدخول بين البلدين وكذلك ربط سكك الحديد أيضا".

كما التقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وناقش الطرفان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة والعالم أهمها تفاقم الوضع بين إيران والولايات المتحدة.

يذكر أن مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي، صرح لوكالة "سبوتنيك" بأن العراق، إلى جانب روسيا وأربع دول أخرى، يتوسطون في حل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

وتأزمت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث فرضت السلطات الأمريكية عقوبات شديدة على القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيراني كما تواصل زيادة توسيع العقوبات، وهدف واشنطن المعلن هو "تغيير سلوك" جمهورية إيران الإسلامية، كما أعلنت الولايات المتحدة أن الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية، رداً على ذلك، صنفت إيران القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية كمنظمة إرهابية، كما أن الولايات المتحدة نفسها هي "الدولة الراعية للإرهاب".