الملك سلمان يقود مركبة عسكرية (صورة)

ونشر الأكاديمي والمحلل السياسي خالد محمد باطرفي صورة على حسابه بـ"تويتر"، أثارت إعجاب الكثيرين، وانتقلت للتداول عبر تطبيق الواتساب بشكل واسع، وذلك حسب صحيفة "سبق" السعودية.
وعلق باطرفي على الصورة قائلا: الملك سلمان مع أخيه الأمير تركي بن عبدالعزيز يقود مركبة عسكرية أثناء استعدادات الجيش السعودي للدفاع عن الشقيقة الكبرى مصر ضد العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي عام ١٩٥٦.
#الملك_سلمان مع أخيه الأمير تركي بن عبدالعزيز يقود مركبة عسكرية اثناء استعدادات الجيش السعودي للدفاع عن الشقيقة الكبرى #مصر ضد العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الاسرائيلي عام ١٩٥٦.. هكذا هم ولاة أمرنا دوما في اول الصفوف. pic.twitter.com/4gZXQmeyeB— د. خالد محمد باطرفي (@kbatarfi) May 25, 2019
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