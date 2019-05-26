"عراب الانتحاريين" في قبضة القوات العراقية

كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على "ناقل الانتحاريين" في قضاء مخمور التابع إلى محافظة نينوى شمالي العراق.

© AP Photo / Marko Drobnjakovic القوات العراقية تطيح بمسؤول ديوان الدعوة والإرشاد لـ "داعش"

ونقلت " السومرية نيوز " بيان مديرية الاستخبارات العسكرية جاء فيه إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وبالتعاون مع استخبارات فوج استطلاع الفرقة واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الإطاحة بأحد الإرهابيين المسؤولين عن نقل الانتحاريين وتأمين ملاذات آمنة لهم ونقلهم لتنفيذ العمليات الإرهابية بعد نصب كمين محكم له في قضاء مخمور- الموصل".

وأشار البيان إلى أن "الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.