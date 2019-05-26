توقيف سعودي في مطار بيروت بحوزته كمية كبيرة من حبوب المخدرة

أوقف جهاز أمن المطار في لبنان وبالتنسيق مع مديرية المخابرات اللبنانية، اليوم الأحد، مواطنا سعوديا لدى مغادرته المطار وبحوزته ما يقارب 10 كيلو غرامات من حبوب الكبتاغون.

وذكرت قناة " LBCI" اللبنانية أن السلطات اللبنانية وبالتعاون مع فرع المخابرات وفرع مكافحة المخدرات استطاعوا القبض على المسافر السعودي الذي كان بحوزته نحو 10 كلغ من حبوب المخدرات (الكبتاغون).

10 كيلو كبتاغون.. طال عُمرك:)

جهاز أمن مطار بيروت، وبالتنسيق مع مديرية المخابرات، يُوقف السعودي ح. الرويلي السّاعة الثالثة من بعد ظُهر اليوم لدى مغادرته المطار. #لبنان pic.twitter.com/FUQIhfcZos — layal jradi (@layalKjradi) May 26, 2019

وكان المواطن قد أخفى الكمية الموجودة داخل كيس مخصص بأكل الكلاب وتبين من خلال المراقبة أنها تحتوي على مواد مخدرة.

وكان المسافر السعودي متوجها الى الشارقة.