ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار شمالي العراق

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، 26 مايو/أيار، بمقتل وإصابة 13 شخص، إثر اعتداء إرهابي بواسطة سيارة مفخخة استهدفت سوقا شعبيا، بمحافظة نينوى، شمالي البلاد.

© AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye انفجار سيارة مفخخة في الموصل يسقط قتيل وثلاثة جرحى

وأعلنت الخلية في بيان تلقته مراسلة " سبوتنيك " في العراق، اليوم، أن اعتداء إرهابي بواسطة سيارة مفخخة نوع كيا حمل، حيث كانت مركونة بالقرب من سوق قرية عوينات التابعة إلى ناحية ربيعة في محافظة نينوى.

وأضافت، أن الاعتداء أسفر عن مقتل خمسة مواطنين، وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة.

وشهدت محافظة نينوى، خلال الشهر الجاري، والماضي، اعتداءات إرهابية بواسطة دراجات نارية وسيارة مفخخة استهدفت المواطنين وأسفرت عن وقوع ضحايا بينهم.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017 أعلن العراق انتصاره على تنظيم "داعش"، الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول، واستعادة كافة أراضيه التي سيطر عليها التنظيم.

وعلى الرغم من إعلان الانتصار تواصل القوات العراقية عمليات تفتيش ومداهمات لضمان القضاء على فلول التنظيم ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية.