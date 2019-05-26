الجيش اليمني يعلن مقتل 9 من عناصر الحوثيين بقصف مركز قيادة في تعز

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، إن "مدفعية اللواء 17 مشاة استهدفت، فجر اليوم الأحد، مركز القيادة للحوثيين في تبة الزبية غرب معسكر الدفاع الجوي شمال غربي تعز".

© AP Photo / Hani Mohammed الجيش اليمني يستعيد قرية شخب بعد هجوم على مواقع الحوثيين في شمال الضالع

وأضافت أن "القصف أسفر عن مقتل 9 عناصر من الحوثيين وإصابة آخرين".

وأشارت إلى "أن مواجهات عنيفة تدور في محيط تبة المدرجات والقارع يتخللها قصف مدفعي كثيف من الجيش".

ووفقا لوكالة "سبأ" "تكبد الحوثيون خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

وتدور على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.