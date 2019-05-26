سوريا... اعتداء جديد بالصواريخ على السقيلبية بريف حماة الشمالي

ذكرت وكالة "سانا" أن المجموعات الإرهابية خرقت مجددا اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدت بالصواريخ على مدينة السقيلبية في ريف حماة الشمالي.

وأشارت إلى أن الاعتداء نفذه مسلحون يتحصنون في الريف الشمالي الغربي قصفوا بالصواريخ الأحياء السكنية ومنازل المدنيين بمدينة السقيلبية ما تسبب بوقوع دمار في المنازل والممتلكات دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

#عاجل || #سانا

مراسل سانا: المجموعات الإرهابية تعتدي بعدد من الصواريخ على مدينة السقيلبية في ريف #حماة الشمالي — سانا عاجل (@SanaAjel) May 26, 2019

​

وكانت امرأة وطفل أصيبا أمس السبت واندلعت حرائق ضمن الأراضي الزراعية بعد استهداف المجموعات المسلحة لقرية بلحسين وبلدة عين الكروم ومدينة السقيلبية في ريف حماة الشمالي.

وكانت وحدات الاقتحام في الجيش السوري، استعادت اليوم السبت السيطرة على بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي بعد القضاء على عدد كبير من مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابي وحلفائه على أسوارها.

وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة أن وحدات الجيش السوري بدأت بدخول أحياء البلدة الاستراتيجية بريف حماة الشمالي الغربي بعد عملية تمهيد مدفعي وصاروخي وجوي كثيفة طالت تحصينات جبهة النصرة وحلفائه وخطوط إمدادهم الخلفية في المنطقة.

وقال مصدر عسكري لـ "سبوتنيك" أن وحدات الاقتحام بدأت بتثبيت نقاطها داخل بلدة كفرنبودة شمال غرب حماة، على التوازي مع انطلاق وحدات الهندسة بعملية تنشيط واسعة لكامل أحياء البلدة وتأمين محيطها.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش تمكنت من قتل أكثر من 30 مسلحا صباح اليوم، إضافة لتدمير عدد كبير من المدرعات والعربات الرباعية التابعة لهم.