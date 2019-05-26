الملك سلمان يستقبل ولي عهد دبي ورئيس مجلس الأمة الكويتي (صور)

استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر الصفا بمكة المكرمة اليوم الأحد، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له.

ووفقا لوكالة "واس"، نقل ولي عهد دبي تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

واستقبل العاهل السعودي أيضا، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم.

#عاجل_واس #صور | #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل ولي عهد دبي ورئيس مجلس الأمة الكويتي وأصحاب الفضيلة العلماء والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزير الحج والعمرة.#واس pic.twitter.com/Wqi7gXAqVD — واس (@spagov) May 26, 2019

كما حرص الملك سلمان على استقبال مجموعة من العلماء، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، وأئمة ومؤذني المسجد الحرام.

#عاجل_واس #صور | #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل ولي عهد دبي ورئيس مجلس الأمة الكويتي وأصحاب الفضيلة العلماء والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزير الحج والعمرة.#واس pic.twitter.com/RrRYyR1en4 — واس (@spagov) May 26, 2019

كما استقبل الملك سلمان، وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن ووكلاء الوزارة ورؤساء المؤسسات الأهلية لأرباب الطوافة والأدلاء والوكلاء والزمازمة والنقابة العامة للسيارات.

وتناول الجميع طعام الإفطار مع الملك سلمان.