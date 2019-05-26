الحوثيون ينفذون هجوما غرب الجوف الحدودية مع السعودية

تجددت المواجهات بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن الجماعة نفذت عملية هجومية على مواقع للجيش في مديرية المتون غرب الجوف.

© Sputnik . Aleksandr Vilf الحوثيون يعلنون استهداف مطار نجران جنوب غربي السعودية بطائرة مسيرة

وأضافت أن العملية ألحقت خسائر بشرية في صفوف الجيش.

وفي الجوف أيضاً، أعطبت "أنصار الله" آلية للجيش في جبهة الساقية بمديرية الغيل غرب الجوف.

يأتي ذلك عقب إحباط الجيش هجوماً لـ"أنصار الله" في مديرية برط العنان غرب الجوف.

ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، عن قائد كتيبة الواجب في لواء الحسم حرس حدود العقيد يحيى البعجري، أن "الحوثيين حاولوا التسلل إلى مواقع محررة في منطقة المهاشمة التابعة لمديرية برط العنان".

وأكد العقيد البعجري "مقتل 4 من الحوثيين وجرح آخرين خلال إحباط محاولتهم".

وأشار إلى "أسر الجيش خبيري ألغام تابعين للحوثيين، أثناء محاولتهما زرع عبوات ناسفة".

ولفت إلى "قصف مدفعية الجيش تعزيزات للحوثيين قادمة إلى منطقة المواجهات، ما أدى إلى إعطاب آلية ومصرع من كان على متنها".