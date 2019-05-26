خلال اجتماع مشترك... قطر وأمريكا تبحثان التعاون العسكري

بحث قائد القوات البرية القطرية، ونائب قائد قوات الجيش في القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط، أوجه التعاون العسكري بين الجانبين.

القاهرة — سبوتنيك. ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" مساء اليوم الأحد 26 مايو / آيار، أن قائد القوات البرية يبحث مع نائب قائد قوات الجيش في القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط، أوجه التعاون العسكري بين الجانبين.

ولفتت الوكالة إلى أن عدد كبير من ضباط الجيش القطري، حضروا حضر الاجتماع، بحسب موقع وزارة الدفاع القطرية على "تويتر".

قائد القوات البرية الأميرية القطرية يلتقي نائب قائد قوات الجيش في القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط pic.twitter.com/13KRnkL9ej — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) May 26, 2019

وتوجد في قطر أضخم قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، يعتمد عليها الجيش الأمريكي في تنفيذ العديد من المهام العسكرية بالمنطقة.

قائد القوات البرية يبحث مع نائب قائد قوات الجيش في القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط، أوجه التعاون العسكري بين الجانبين، حضر الاجتماع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة. #قنا pic.twitter.com/aSgyKMpAYZ — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 26, 2019

وأرسلت أمريكا مؤخرا قاذفات استراتيجية إلى قاعدة العديد في قطر، إضافة إلى قيامها بعمليات تطوير، بدأتها في وقت سابق، لزيادة قدرتها وجاهزيتها للأنشطة العسكرية.