تناولوا معه الإفطار... الملك سلمان يستقبل وفدي الإمارات والكويت

والتقى الملك سلمان، بحمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي، والوفد المرافق له، حصب صحيفة اليوم السعودية.
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس #مجلس_الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم.#السعودية#الكويتhttps://t.co/his4wyxevb pic.twitter.com/wHX1yHJnLb— NEWS KTV (@newsktv) May 26, 2019
كما استقبل الملك سلمان، مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي.
واستقبل الملك سلمان أيضا وزير الحج والعمرة محمد بن صالح، ووكلاء الوزارة، ومعهم عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومعه أئمة ومؤدني المسجد الحرام، حيث قدموا جميعا للسلام عليه.
وحضر اللقاء، أمير منطقة مكة، والأمراء مقرن بنعبد العزيز آل سعود، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز.
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