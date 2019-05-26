تناولوا معه الإفطار... الملك سلمان يستقبل وفدي الإمارات والكويت

قبل إفطار اليوم الأحد، استقبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، ولي عهد إمارة دبي، ورئيس مجلس الأمة الكويتي.

والتقى الملك سلمان، بحمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي، والوفد المرافق له، حصب صحيفة اليوم السعودية.

كما استقبل الملك سلمان، مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي.

واستقبل الملك سلمان أيضا وزير الحج والعمرة محمد بن صالح، ووكلاء الوزارة، ومعهم عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومعه أئمة ومؤدني المسجد الحرام، حيث قدموا جميعا للسلام عليه.

وحضر اللقاء، أمير منطقة مكة، والأمراء مقرن بنعبد العزيز آل سعود، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز.