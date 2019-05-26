قطان يتذكر الأمير السعودي "الذي لن ينسى"

تذكر وزير الدولة (السعودية) لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبدالعزيز قطان، الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية للملكة السعودية في الفترة من 1975 إلى 2015.

وكتب قطان على حسابه الرسمي على تويتر "غدا ذكرى مرور أربعة سنوات على وفاة سيدي صاحب سمو الملكي الأمير سعود الفيصل. هذا الرجل الذي لن تنساه الأمتين العربية والإسلامية لما قدمه من خدمات لهما. يرحمك الله يا عميد الدبلوماسيين".

غدا ذكرى مرور أربعة سنوات على وفاة سيدي صاحب سمو الملكي الامير سعود الفيصل. هذا الرجل الذي لن تنساه الأمتين العربية والإسلامية لما قدمه من خدمات لهما. يرحمك الله يا عميد الدبلوماسيين — احمد عبدالعزيز قطان (@AmbKattan) May 26, 2019

​وأعلنت السعودية، في 9 يوليو/ تموز وفاة وزير خارجيتها السابق الأمير سعود الفيصل في ولاية لوس انجلوس الأمريكية بعد معاناة مع المرض.

​وأضاف قطان الذي عمل سفيرا للملكة في عدة عواصم حول العالم آخرها سفير السعودية لدى جمهورية مصر العربية قبل أن يعين وزيرا لشؤون الدولة الإفريقية في فبراير 2018: "أما أنا فلن أنساك ماحييت ولن أنسى دعمك ومساندتك لي طوال فترة عملي".

اما انا فلن أنساك ماحييت ولن أنسى دعمك ومساندتك لي طوال فترة عملي — احمد عبدالعزيز قطان (@AmbKattan) May 26, 2019

وتوفى الفيصل بعد شهرين من تركه منصب وزير الخارجية الذي ظل يشغله أربعين عاما منذ 1975، ليصبح أقدم وزير للخارجية في العالم حيث عاصر أربعة ملوك سعوديين، إلى أن حل محله عادل الجبير الذي كان سفيرا للرياض في واشنطن.

وولد الأمير سعود الفيصل في مدينة الطائف في 2 يناير/ كانون الثاني عام 1940، وهو ابن الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، وحصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة برنستون في الولايات المتحدة عام 1964، وتدرج في المناصب حتى عُين وكيلاً لوزارة النفط والثروة المعدنية في عام 1971.

وعين في عام 1975 وزيرا للخارجية بعد شغور المنصب بوفاة والده الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود الذي كان وزيراً للخارجية وهو ملك على البلاد.



