صحيفة: هل اختطف الطيار السعودي في الفلبين؟

تسائلت صحيفة سعودية عما إذا كان الطيار السعودي المفقود في الفلبين قد خطف.

وقالت عائلة الطيار السعودي، عبد الله الشريف، المفقود في الفلبين إنه لم يتم العثور على أي حطام للطائرة حتى الآن، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأكدت العائلة أن أحد الصيادين عثر على حقيبة بداخلها هوية قائد الطائرة وبطاقات ذكية وصور شخصية، وأن أحد زملاء ابنهم أكد اتصاله به لمدة 5 دقائق، لكن ردت على الهاتف امرأة وأغلقت الخط.

أعلنت السفارة السعودية في الفلبين، أمس السبت، أنها كونت فريق عمل للتواصل مع السلطات الفلبينية المختصة، بعد تلقيها إخطار من أقارب أحد المواطنين، حول فقدانه بعد مشاركته في رحلة طيران بالبلاد، برفقة مدرب.

وقالت السفارة، في بيان صحفي نشر عبر حسابها الإلكتروني على "تويتر"، "تلقت السفارة اتصالا، صباح يوم السبت بتاريخ 19 أيار/مايو 2019، من المواطن محمد خالد الشريف المقيم للدراسة مع شقيقه عبد الله في معهد الطيران، مفيدا فقدان الاتصال بشقيقه أثناء رحلة طيران تدريبية برفقة مدربه".

وأشارت السفارة إلى أن هيئة الطيران المدني الفلبيني أصدرت، بتاريخ 20 أيار/مايو 2019، بيانا رسميا عن فقدان الطائرة، ولم يتم العثور على الطيارين، مؤكدة أن عمليات البحث لا زالت مستمرة إلى تاريخ صدور البيان".

العائلة لـ #عكاظ: «الأشلاء» شائعة.. ومكالمة جوال تثير الجدل.. السفارة:جهود البحث مستمرة



هل اختطف الطيار السعودي في الفلبين؟@h_hzazi @OKAZ_online

https://t.co/tQV0MqKTed — خالد عباس طاشكندي (@Khalid_Tashkndi) May 26, 2019

وأكدت السفارة أن وزارة الخارجية السعودية تتابع بشكل مستمر معها مجريات البحث عن المواطن، مؤكدة أنها ستستمر في بذل كل الجهود للبحث عن المواطن بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفلبينية ووزارة الدفاع وهيئة الطيران المدني والسلطات ذات العلاقة.

وكانت طائرة تدريب فلبينية قد اختفت وعلى متنها طيار فلبيني، وآخر سعودي تحت التدريب، في منطقة أوكسيدنتال ميندورو الفلبينية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الفلبينية حينها أن طائرة التدريب ذات محركين، وأقلعت عند الثامنة والنصف من صباح يوم الجمعة من مطار سان خوسيه في مدينة سان خوسيه في أوكسيدنتال ميندورو، واختفت منذ ذلك الوقت.

وذكرت أن الطائرة التي تشغلها شركة أورينت للطيران، شوهدت آخر مرة على بُعد 16 ميلا بحريا جنوب مدينة سان خوسيه.

وتقوم ثلاث فِرق من القوات الجوية الفلبينية والبحرية الفلبينية وحرس السواحل الفلبيني بعمليات البحث والإنقاذ.