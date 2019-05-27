الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة من أنصار الله

أعلن الجيش اليمني، التابع للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين 27 مايو/ آيار، أن قواته استعادت مواقع جديدة من قبضة جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الضالع وسط اليمن.

© REUTERS / Anees Mahyoub الجيش اليمني يعلن سيطرته على مواقع دفاعية لـ"أنصار الله"

القاهرة — سبوتنيك . ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، عن النقيب إياد الجعدي، قوله: "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية سيطرت على مواقع قرحة وقهوش والتبة الحمراء وتبة الخزان ونقطة الدرجة، ومناطق القفلة وشخب ودار السيد شمال منطقة حجر شمال وغرب مديرية قعطبة (شمال الضالع)".

وأضاف الجعدي: "الجيش يواصل التقدم في مناطق هجار وسليم والفاخر بمنطقة العود".

وأكد: "مصرع وجرح العديد من الحوثيين خلال المواجهات، واستعادة آليات تابعة لهم".

وقال الجيش: "أربعة من عناصر الحوثيين بينهم قيادي بارز قتلوا، السبت برصاص قيادي حوثي آخر في مديرية الحشاء غرب الضالع".

وحسب مصدر عسكري لـ"سبوتنيك، فإن الجيش اليمني، سيطر، أمس الأحد، على منطقة شخب شمال قعطبة إثر هجوم من محورين على مواقع "أنصار الله".