الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف على بلدة كفر نبودة بريف حماة

أفاد قائد ميداني سوري، يوم الأحد، "بتصدي الجيش السوري لهجوم عنيف على بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالي الغربي".

دمشق — سبوتنيك. وقال القائد الميداني "سبوتنيك"، إن "الجيش السوري نفذ كمينا محكما تمكن من خلاله القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين، الذين هاجموا كفرنبودة بعد ساعات من استعادة الجيش السيطرة عليها".



© Sputnik . Morad Saed الجيش السوري يطهر بلدة "كفرنبودة" الاستراتيجية من "النصرة" وحلفائها

وأضاف القائد الميداني، أن "الجيش السوري تمكن من تفجير عددا من الآليات المفخخة والمصفحات والدبابات التابعة لمسلحي من هيئة تحرير الشام — جبهة النصرة (الإرهابي المحظور في روسيا وبعض الدول) سابقا، كانت متجهة لمهاجمة نقاط الجيش السوري في كفر نبودة ما أدى إلى تدميرها بالكامل".

هذا وقد أعلن الجيش السوري، الأحد، استعادة سيطرته على بلدة كفر نبودة، ذات الموقع الحيوي، في ريف حماة الشمالي الغربي، بعد أن انسحب منها قبل ثلاثة أيام، تحت ضغط هجمات الجماعات المسلحة.





كان الجيش السوري قد أطلق، في السادس من الشهر الجاري، عملية عسكرية واسعة بريف حماة الشمالي الغربي، تمكن خلالها من تحرير عدة مدن وبلدات استراتيجية مخترقا الحدود الإدارية الجنوبية لمحافظة إدلب، قبل أن يعلق عملياته العسكرية مؤقتا يوم 18 مايو/أيار الجاري بناء على التماس تركي قدم إلى الجانب الروسي كفرصة أخيرة لتركيا، لتنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق سوتشي الموقع بتاريخ 17 سبتمبر / أيلول من العام الماضي.