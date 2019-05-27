قرار جديد من السعودية بشأن قمتى مكة

أطلقت السعودية قناة جديدة لتغطية قمتي مكة (الخليجية والعربية)، التي من المقرر انعقادهما في 30 مايو / آيار الجاري.

© AP Photo / Evan Vucci ملك البحرين يتسلم دعوة من العاهل السعودي لحضور القمة الخليجية الطارئة في مكة

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام السعودية، على "تويتر"، اليوم الاثنين 27 مايو/ آيار.

وكتبت: "تطلق هيئة الإذاعة والتلفزيون قناة جديدة تحت مسمى (السعودية مباشر)، لتغطية القمة الخليجية والقمة العربية، والقمة الإسلامية".

وأضافت: "سوف تخدم هذه القناة كل المناسبات المهمة، التي تشهدها المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة".

ودعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى عقد قمتين طارئتين خليجية وعربية في مكة المكرمة، يوم 30 مايو/أيار، على خلفية الاعتداءات على محطتي ضخ للنفط في السعودية وسفن قرب سواحل الإمارات.

تطلق هيئة الإذاعة والتلفزيون قناة جديدة تحت مسمى ⁧#السعودية_مباشر لتغطية القمة الخليجيةو ⁧#القمة_العربية، والقمة الإسلامية، وسوف تخدم هذه القناة كل المناسبات المهمة التي تشهدها المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة. pic.twitter.com/6SNNoqc5B0 — وزارة الإعلام (@media_ksa) May 27, 2019

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، يوم 18 مايو الجاري، أن الملك سلمان، وجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية، لعقد قمتين إحداهما خليجية والثانية عربية طارئتين في مكة المكرمة، لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة.