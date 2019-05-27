الإمارات تمنح إجازة أسبوع لموظفيها في عيد الفطر

أعلنت الحكومة الإماراتية، اليوم الاثنين، عن موعد إجازة عيد الفطر لموظفي دوائرها.

وقالت إن إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الحكومي، ستكون ابتداء من يوم الأحد 2 يونيو/حزيران المقبل ولمدة أسبوع، على أن تستأنف الدولة الدوام الرسمي يوم الأحد 9 يونيو، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم"

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واعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إجازة عيد الفطر لعام 2019، وذلك بتوجيهات من رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وستكون إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في الإمارات أقصر من القطاع الحكومي، إذ ستكون في الفترة من الاثنين الثالث من يونيو المقبل (29 رمضان الجاري) وحتى الخميس السادس من الشهر نفسه.

وجاء ذلك في تعميم أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في شأن تحديد مناسبات وأيام العطلات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص.