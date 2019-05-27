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15:00 27 مايو/ أيار 2019
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    الحكومة اللبنانية الجديدة

    مجلس الوزراء اللبناني يوافق على موازنة 2019

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    وافق مجلس الوزراء اللبناني رسميا، اليوم الاثنين، على الموازنة الحكومية للعام 2019، على أن يتم تحويلها إلى البرلمان لاعتمادها، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.

    وأفاد تلفزيون الجديد أن الموازنة، التي وافق مجلس الوزراء على معظم بنودها يوم الجمعة، تتضمن عجزا يبلغ 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019
    © Sputnik . Zahraa al-Amir
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    وذكر وزير المالية اللبناني أن موازنة 2019 مبنية على توقعات بنمو اقتصادي 1.2%.

    ونقل تلفزيون الجديد عن الوزير، قوله: "كان أمامنا تحدّ كبير لتخفيض نسبة العجز إلى أقصى حد ممكن وفي الوقت نفسه إقرار إصلاحات بنيوية".

    وتابع: "نحن أمام تحول استثنائي وأساسي حصل في مشروع الموازنة هذا العام على صعيد تخفيض النفقات وزيادة الواردات في الموازنة"، مشيرا إلى أنه تم بحث موضوع خدمة الدين العام وبالتعويضات غير المبررة وإقرار خطة الكهرباء

    وأضاف: "هناك قرارات اتّفقنا عليها يجب أن تُترجم نتائج إيجابية على الاقتصاد اللبناني".

    وكما لفت إلى أن "هناك التزام بإقرار قانون الشراء العام والمناقصات وقانون الجمارك الذي سيحدّث وفق معايير تعزز الانضباط ومنع التهريب الجمركي".

    وتابع: "ذاهبون نحو إرسال رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأننا جادّون وسنترجم هذا الأمر ضخًّا وإطلاقًا لمشاريع استثنائية ستؤثر على إطلاق عجلة الاقتصاد".

    انظر أيضا:

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    الموازنة العامة, أخبار لبنان, مجلس الوزراء اللبناني, البرلمان اللبناني, لبنان
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