إسرائيل توافق على محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية لحل نزاع الحدود البحرية

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، موافقة حكومته على إجراء مفاوضات مع لبنان، بشأن ترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية.

© Sputnik . Wissam Matta لبنان يوجه رسالة إلى إسرائيل: لا تنازل عن سيادة وحقوق البر والبحر

وقال مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي في بيان بعد لقائه بالمبعوث الأمريكي ديفيد ساترفيلد، إن "مثل تلك المحادثات يمكن أن تكون نافعة لمصالح البلدين في تطوير احتياطات الغاز الطبيعي والنفط من خلال الاتفاق على الحدود"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أبلغ رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي إليوت أنجيل، أن "لبنان لا يسعى للحرب مع إسرائيل لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه بالبر والبحر".

وأكد بري، عند استقباله السيناتور أنجيل، والوفد المرافق له، اليوم السبت، في مقره بعين التينة في بيروت، أنه "ليس متشائما حول الأوضاع في لبنان، الذي استطاع أن يتجاوز مراحل عديدة صعبة من خلال وحدة اللبنانيين والحوار في ما بينهم"، وذلك حسب "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام".

وتطرق الحديث إلى المساعي الأمريكية بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل، فأكد بري للوفد الأمريكي برئاسة السيناتور أنجيل أن "لبنان لا يريد الحرب لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه في البر والبحر لإسرائيل".