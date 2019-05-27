الجيش السوري يوسع أهدافه ويستهدف "النصرة" في معر حرمة وكفر سجنة بريف إدلب

وسّع الجيش السوري من دائرة استهدافه لمواقع تنيظم "جبهة النصرة" الإرهابي في أرياف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، حيث دمرت وحدات من الجيش السوري مواقع للتنظيم في أطراف بلدتي معر حرمة وكفر سجنة بريف إدلب.

ذكرت وكالة "سانا" أن الجيش السوري استهدف، اليوم الاثنين، بضربات مركزة مواقع لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي ودمرها في أطراف بلدتي معرة حرمة وكفر سجنة بريف إدلب.

© Sputnik . Firas al-Ahmad الجيش السوري يضبط مشفى ميدانيا بمحتوياته في قلعة المضيق بريف حماة

وكان سلاح الجو دمر، أمس الأحد، رتل آليات للمسلحين كان متجها من بلدة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي إلى بلدة الهبيط الواقعة شرق كفرنبودة في ريف حماة الشمالي.

وذكر موقع "الوطن أون لاين" أن سلاح الجو السوري دمر رتل آليات للإرهابيين كان متجها من خان شيخون إلى بلد الهبيط الواقعتين في ريف إدلب الجنوبي.

وكان الجيش السوري تمكن، أمس الأحد، من استعادة بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي والتي تأتي جغرافيا في الجهة الغربية من بلدة الهبيط.

وشن مقاتلو "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) وحلفاؤهم هجومًا مضادًا على أراضي شمال حماة، التي حررها الجيش السوري في الأسابيع الأخيرة الماضية.

وحاول المسلحون العودة إلى تلك الأراضي، ولكن المحاولة لم تتكلل بالنجاح. وجاءت الطائرات الروسية لمساعدة الجيش السوري لإفشال المحاولة، وشنت غارات جوية. وبفضل الجهود المشتركة هزم المسلحون.