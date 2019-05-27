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17:26 27 مايو/ أيار 2019
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    برلمان النمسا

    البرلمان النمساوي يسحب الثقة من حكومة المستشار سيباستيان كورتز

    © Sputnik . Alexei Danichev
    العالم العربي
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    أطاح البرلمان النمساوي اليوم الاثنين، بحكومة المستشار سيباستيان كوترز، التي أضعفها انفصال شريكه في الحكم اليمين المتطرف إثر فضيحة إيبيزا.

    القاهرة — سبوتنيك. ذكرت وكالة الأنباء النمساوية أن، "البرلمان وافق بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة المستشار سيباستيان كوترز".

    المستشار النمساوي الأسبق زعيم حزب الحرية هانز كريستيان شتراخه
    © AP Photo / Ronald Zak
    مستشار النمسا يعلن أنه عرض على الرئيس إجراء انتخابات برلمانية عقب فضيحة فيديو نائبه
    وتقرر مصير كورتز البالغ من العمر 32 عاماً والذي وصل إلى الحكم في أواخر عام 2017، صباح اليوم الاثنين، مع إعلان حليفه السابق "حزب الحرية" أنه سيصوت لصالح سحب الثقة بالبرلمان اليوم.

    وأنهار ائتلاف المحافظين واليمين المتطرف بعد نشر فيديو في 17 أيار/مايو، أوقع بزعيم حزب الحرية السابق هاينز-كريستيان شتراخه، الذي ظهر وهو يعرض على امرأة تدعي أنها مقربة من مستثمر روسي عقوداً عامة هائلة في النمسا مقابل منحه تمويلات غير قانونية، خلال لقاء جمعهما في جزيرة إيبيزا.

    وكان الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، قال، في بيان له الأسبوع الماضي، إنه يوصي بإجراء انتخابات برلمانية جديدة في أوائل سبتمبر/ أيلول المقبل.

    وأضاف فان دير بيلي، أن "من المهم منح النمساويين الفرصة لبداية جديدة وإعادة بناء الثقة في حكومتهم"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز"

    وقال الرئيس النمساوي: "هذه البداية الجديدة يجب أن تحدث قريبا، بالسرعة التي تسمح بها بنود الدستور الاتحادي لذا أدعو لانتخابات، في سبتمبر، وإن أمكن في بداية سبتمبر".

    ودعا المستشار النمساوي زيباستيان كورتس لانتخابات مبكرة بعد استقالة نائبه زعيم حزب الحرية هاينز كريستيان شتراخه، بسبب الفيديو الذي ظهر فيه وهو يناقش منح عقود حكومية مقابل خدمات ودعم سياسي ومالي.

    وأفادت صحيفتا "ديرشبيغل" و"سوديتشه تسايتونغ" في 17 مايو/ أيار، بناء على مقطع فيديو حصلتا عليها، بأنه في عام 2017، ناقش شتراخه إمكانية استحواذ ابنة شقيقة شخصية روسية نافذة على صحيفة كرونين تسايتونغ النمساوية في مقابل الحصول على مساعدتها في الانتخابات التشريعية، فضلا عن تأمين عقود مع الحكومة النمساوية لصالح تلك الشخصية المزعومة.

    وكانت صحيفة "فيلت" الألمانية قد رجحت أن التسجيل الذي استمر لست ساعات ربما كان فخا منصوبا لشتراخه، وهو ما اتفقت معه "دير شبيغل" لاحقا بالإشارة إلى أن موقع تصوير الفيديو كان مجهزا بالعديد من الكاميرات الخفية.

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    المستشار النمساوي, أخبار النمسا, النمسا
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