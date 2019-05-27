تسجيل
18:57 27 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    أنصار الله الحوثيين خلال الانسحاب من ميناء محافظة الحديدة

    "أنصار الله" تكشف تفاصيل صفقة تبادل أسرى مع الحراك الجنوبي

    © REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01

    عادت الوساطات المحلية بين "أنصار الله" (الحوثيين)، والجنوبيين، لتلعب دورها في تبادل الأسرى بعد التوقف شبه التام لها في أعقاب مشاورات السويد نهاية العام الماضي، حيث تم إطلاق سراح أكثر من 72 أسيرا من الجانبين خلال الساعات الماضية.

    قال أحمد أبو حمرة، مسؤول الدائرة القانونية في لجنة الأسرى التابعة لصنعاء، إن الوساطة المحلية عادت لتلعب دورها في العمليات الإنسانية لتبادل الأسرى على المستوى المحلي بعد عرقلة الإمارات والسعودية، لملف الأسرى في أعقاب مشاورات السويد، التي توقفت بشكل شبه كامل.

    الحوثيون، جماعة أنصار الله، صنعاء، اليمن 29 أغسطس/ آب 2018
    © REUTERS / Naif Rahma
    الأسرى في حرب اليمن... كيف يعاملون وأين يتم إخفاؤهم
    وأضاف أبو حمرة، في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين 27 مايو/ أيار: "في العملية الأخيرة تم إطلاق 66 أسير تابعين للجيش واللجان الشعبية في صنعاء مقابل إطلاق صنعاء 12 أسير من التابعين للمحافظات الجنوبية، حيث إن المفرج عنهم من الجيش واللجان كانوا في سجون تشرف عليها الإمارات".

    وتابع مسؤول الشؤون القانونية: "تمت عملية التبادل بوساطة أحد قيادات الحراك الجنوبي ياسر حجي، وشارك فيها رئيس لجنة الأسرى التابعة لصنعاء عبد القادر المرتضى، ومن الجانب الآخر نبيل الجبيري كطرف مشارك من تحالف العدوان السعودي الإماراتي".

    وأوضح مسؤول الشؤون القانونية: "هناك عمليات تبادل محلية تمت خارج إطار مشاورات السويد، حيث تم تبادل ما يقارب 400 أسير بعدد مماثل مع الجنوب، ولولا عمليات الإعاقة، التي قامت بها السعودية والإمارات وبشكل خاص عقب تفاهمات السويد لكان ملف الأسرى قد انتهى اليوم".

    واستطرد: "قبل السويد لم يكد يمر يوم أو أسبوع إلا وهناك عمليات تبادل كانت تتم بين الأطراف عن طريق القبائل والوساطات المحلية، وبعد هذا التوقف الطويل واللا إنساني توافقنا على إعادة عمليات التبادل للأسرى بالوساطات المحلية".

    وأكد أبو حمرة: "كنا نأمل وما زلنا أن يكون هناك دور للأمم المتحدة، لكن مع الأسف كل ما تم الاتفاق عليه ما زال إلى الآن حبرا على الورق، حيث تتم عرقلة أي جهود للسلام من جانب الطرف الآخر، الذي لا يريد نهاية للمأساة، التي يعيشها الشعب اليمني".

    ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، مساء أمس الأحد، قوله: "تم تحرير 66 أسيرا من أبطال الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل في جبهة الساحل الغربي بوساطة محلية".

    وأفاد مصدر عسكري يمني في الحديدة لوكالة "سبوتنيك"، أمس الأحد، بأن "الحكومة اليمنية أفرجت عن 33 أسيرا من جماعة أنصار الله في جبهة الساحل الغربي، مقابل إطلاق الجماعة سراح المعتقل أحمد عباد المرقشي في صنعاء منذ نحو 12 عاما على ذمة قضية قتل".

    وأضاف المصدر: "الصفقة تضمنت أيضا تبادل 33 أسيرا من أنصار الله في جبهة الساحل الغربي مقابل 12 جنود من الجيش اليمني".

    انظر أيضا:

    الطرفان المتحاربان في اليمن يتبادلان قائمتين بأسماء الأسرى
    اليمن...تقدم في ملف الأسرى بين الحكومة و"أنصار الله"
    المبعوث الأممي إلى اليمن يشيد بنتائج مباحثات عمان حول تبادل الأسرى
    الأسرى في حرب اليمن... كيف يعاملون وأين يتم إخفاؤهم
    طرفا الحرب في اليمن يسعيان إلى التوصل لاتفاق تبادل الأسرى
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, الحراك الجنوبي, الحوثيين, صنعاء, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    تلاميذ خلال مراسم الاحتفال بـ الجرس الأخير في بيت الضباط (مؤسسة عسكرية) في منطقة زابايكالسكي كراي، روسيا
    وداعا للمدارس..."الجرس الأخير" في روسيا
    ماي تعلن نيتها الاستقالة من منصبها
    "إلى حين إيجاد بديل"...وداعا ماي
    منظومة الدفاع الجوي إس-350 (فيتياز) الحديثة
    منظومة الدفاع الجوي "إس-350" (فيتياز) الحديثة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك