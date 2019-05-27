نقيب الصحفيين في البحرين: على قطر أن تختار بين إيران والدول العربية

قالت عهدية أحمد، رئيس جمعية الصحفيين في البحرين (نقيب الصحفيين)، إن القمة المرتقبة وإعلان "وثيقة مكة المكرمة" ستكشف المواقف الحقيقية للدول تجاه ما يحدث في المنطقة.

وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أنه على قطر أن تختار ما بين الدول العربية أو إيران، وأن المواقف الرمادية لم تعد مقبولة في ظل الظروف والتطورات الحاصلة.

وتابعت أن المواقف القطرية كانت وما زالت سلبية تجاه الدول الخليجية والعديد من الدول العربية، خاصة في ظل تدخلاتها المرفوضة في شؤون الدول الأخرى.

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين افتتاح #مؤتمر_وثيقة_مكة_المكرمة pic.twitter.com/c57d1jXTPl — نايفكو NAIF (@naifco) May 27, 2019

​وأوضحت أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الدول العربية والإسلامية، لإطلاق وثيقة مكة، خطوة جادة على طريق الوسطية والاعتدال والتأكيد على نهج الدول العربية، الداعي للسلام والوسطية والتعايش.

واستطردت أنه في ظل تمسك قطر بمواقفها وإيواء العناصر "الإرهابية" والمطلوبة دوليا، وانحيازها لإيران سيحول دون أي حل بينها وبين الدول العربية التي أكدت على رفضها القاطع لسياسات الجزيرة الممتدة منذ عام 2011 في مصر والبحرين والدول الأخرى.

خادم الحرمين:



العالم اليوم أحوج ما يكون إلى القدوة الحسنة التي نقدمها نحن المسلمون والتي تعمل على نشر الخير للبشرية جميعاً.

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#مؤتمر_وثيقة_مكة_المكرمة — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 27, 2019

​انسحاب القوات الأمريكية

وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة واحتمال انسحاب قواتها مرة أخرى وترك المنطقة ملتهبة، أوضحت أن القوات الأمريكية موجودة في المنطقة بناء على اتفاقيات بين الدول الخليجية والجانب الأمريكي، وأن بقاء تلك القوات يتعلق بالدول التي تملك سيادتها، بما يعني أن القوات الأمريكية موجودة برغبة خليجية وليست مفروضة على أرضها.

وفيما يتعلق مدى إمكانية التحاور مع إيران، تابعت أن النظام الإيران مُصر على العداء مع الدول الخليجية، وأنها حاولت طوال أربعة عقود حل الخلافات بالحوار والنقاش، إلا أن النظام الإيراني لم يترك فرصة للحوار، حسب قولها.

كلمة العاهل السعودي

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن "السعودية قامت على منهج الوسطية والاعتدال الذي يحمي البلاد ويحقق أمنها".

​وأضاف الملك سلمان، في افتتاح مؤتمر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة اليوم الاثنين، " تحت عنوان "الوسطية والاعتدال": السعودية أخذت على عاتقها نشر السلام والتعايش بين الجميع، مجددا الدعوة، إلى إيقاف خطاب العنصرية والكراهية أيا كان مصدره وذريعته، وذلك حسب قناة "العربية".

وقال إن "المملكة أدانت كافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب وواجهتها بالفكر والعزم والحسم وأكدت براءة الإسلام منها"، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي "شرع مطهر" وليس "رأيا يرتجل".

يذكر أن الملك سلمان كان دعا في 19 مايو/ أيار قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو/ أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.

ويأتي عقد القمتين بالتزامن مع انعقاد القمة الإسلامية، المقررة في 31 مايو/ أيار، في مكة أيضا.