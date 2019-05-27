تسجيل
18:57 27 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    حضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني افتتاح القمة العربية الـ 30 في تونس، تونس، الأحد، 31 مارس 2019. اتحد قادة الاجتماع في تونس لحضور القمة السنوية لجامعة الدول العربية يوم الأحد في إدانتهم لسياسات إدارة ترامب التي شوهدت باعتبارها منحازة بشكل غير عادل تجاه إسرائيل ولكنها منقسمة على مجموعة من القضايا الأخرى ، بما في ذلك إعادة قبول سوريا العضو المؤسس.

    نقيب الصحفيين في البحرين: على قطر أن تختار بين إيران والدول العربية

    © AP Photo / Fethi Belaid
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قالت عهدية أحمد، رئيس جمعية الصحفيين في البحرين (نقيب الصحفيين)، إن القمة المرتقبة وإعلان "وثيقة مكة المكرمة" ستكشف المواقف الحقيقية للدول تجاه ما يحدث في المنطقة.

    وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أنه على قطر أن تختار ما بين الدول العربية أو إيران، وأن المواقف الرمادية لم تعد مقبولة في ظل الظروف والتطورات الحاصلة.

    وتابعت أن المواقف القطرية كانت وما زالت سلبية تجاه الدول الخليجية والعديد من الدول العربية، خاصة في ظل تدخلاتها المرفوضة في شؤون الدول الأخرى.

    ​وأوضحت أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الدول العربية والإسلامية، لإطلاق وثيقة مكة، خطوة جادة على طريق الوسطية والاعتدال والتأكيد على نهج الدول العربية، الداعي للسلام والوسطية والتعايش.

    واستطردت أنه في ظل تمسك قطر بمواقفها وإيواء العناصر "الإرهابية" والمطلوبة دوليا، وانحيازها لإيران سيحول دون أي حل بينها وبين الدول العربية التي أكدت على رفضها القاطع لسياسات الجزيرة الممتدة منذ عام 2011 في مصر والبحرين والدول الأخرى.

    ​انسحاب القوات الأمريكية

    وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة واحتمال انسحاب قواتها مرة أخرى وترك المنطقة ملتهبة، أوضحت أن القوات الأمريكية موجودة في المنطقة بناء على اتفاقيات بين الدول الخليجية والجانب الأمريكي، وأن بقاء تلك القوات يتعلق بالدول التي تملك سيادتها، بما يعني أن القوات الأمريكية موجودة برغبة خليجية وليست مفروضة على أرضها.

    وفيما يتعلق مدى إمكانية التحاور مع إيران، تابعت أن النظام الإيران مُصر على العداء مع الدول الخليجية، وأنها حاولت طوال أربعة عقود حل الخلافات بالحوار والنقاش، إلا أن النظام الإيراني لم يترك فرصة للحوار، حسب قولها.

    كلمة العاهل السعودي 

    أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن "السعودية قامت على منهج الوسطية والاعتدال الذي يحمي البلاد ويحقق أمنها".

    ​وأضاف الملك سلمان، في افتتاح مؤتمر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة اليوم الاثنين، " تحت عنوان "الوسطية والاعتدال": السعودية أخذت على عاتقها نشر السلام والتعايش بين الجميع، مجددا الدعوة، إلى إيقاف خطاب العنصرية والكراهية أيا كان مصدره وذريعته، وذلك حسب قناة "العربية".

    وقال إن "المملكة أدانت كافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب وواجهتها بالفكر والعزم والحسم وأكدت براءة الإسلام منها"، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي "شرع مطهر" وليس "رأيا يرتجل".

    يذكر أن الملك سلمان كان دعا في 19 مايو/ أيار قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو/ أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.

    ويأتي عقد القمتين بالتزامن مع انعقاد القمة الإسلامية، المقررة في 31 مايو/ أيار، في مكة أيضا.

    انظر أيضا:

    خبير سعودي: هذه أخطر رسائل "قمة مكة" إلى إيران
    بعد مساعدات "قمة مكة"... وزير أردني في الدوحة لتنفيذ قرار الأمير
    بعد "قمة مكة"... رسالة قوية من السعودية إلى قطر
    أول تعليق لملك الأردن على قمة مكة
    الملك سلمان وولي العهد مع قادة "قمة مكة" أمام الكعبة والمعتمرين
    قمة مكة: الاتفاق على منح الأردن 2.5 مليار دولار
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, أخبار السعودية, السعودية, البحرين, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    تلاميذ خلال مراسم الاحتفال بـ الجرس الأخير في بيت الضباط (مؤسسة عسكرية) في منطقة زابايكالسكي كراي، روسيا
    وداعا للمدارس..."الجرس الأخير" في روسيا
    ماي تعلن نيتها الاستقالة من منصبها
    "إلى حين إيجاد بديل"...وداعا ماي
    منظومة الدفاع الجوي إس-350 (فيتياز) الحديثة
    منظومة الدفاع الجوي "إس-350" (فيتياز) الحديثة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك