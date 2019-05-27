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    العاصمة السعودية الرياض

    فنانتان سعوديتان تشاركان بمعرض في روسيا تجسيدا للحوار بين الثقافات

    © AFP 2019 / HASSAN AMMAR
    العالم العربي
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    تشارك وزارة الثقافة السعودية بمعرض "الذكاء الاصطناعي والحوار بين الثقافات" الذي سيقام في متحف "هيرميتاج" في روسيا الاتحادية من 6 يونيو إلى 7 يوليو/ تموز 2019.

    بحسب بيان لسفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تشارك الفنانتان السعوديتان لولوة الحمود ودانية الصالح في المعرض.

    وتابع البيان أن لولوة الحمود من الفنانات السعوديات المتميزات في التعبير عن الإبداع من خلال الأشكال المجردة، حيث تسعى من خلال أعمالها إلى إلقاء نظرة أعمق على القواعد الخفية للإبداع الفني بنمط رياضي، وباستخدام اللغة العربية، في سياق فكري يتماهى مع الطبيعة، ويجمع بين الفن والعلم.

    الفنانة السعودية/ لولوة الحمود
    © Photo / السفارة السعودية بالقاهرة
    الفنانة السعودية/ لولوة الحمود

    وأشار البيان إلى أنها حاصلة على الماجستير من جامعة سانت مارتن المركزية للفنون تخصص الفن الإسلامي، ونسقت العديد من المعارض في دول مختلفة من بينها متحف في الصين، ومعرض الفن السعودي في جاليري بروناي، كما اقتنيت أعمالها من قبل متحف القارات الخمس في ميونخ في ألمانيا ومتحف LACMA في لوس أنجلوس.

    وبحسب البيان تبحث الفنانة دانية الصالح في أعمالها عن "صوت"، البنية التحتية وتعقيدات اللغة، وتجلى ذلك في عملها "صوتَم" الذي فاز بجائزة إثراء للفنون، والذي سعت فيه إلى تقسيم اللغة إلى وحدة صوت أصغر.

    الفنانة السعودية/ دانية صالح
    © Photo / السفارة السعودية
    الفنانة السعودية/ دانية صالح

    وعزفت دانية فيه على وتر الحروف الأبجدية في اللغة العربية، باحثة عن أصل مخارجها من أجل إثبات قوتها الاتصالية بين البشر، وقد ابتكرت من أجل ذلك برنامجا لإنتاج 28 خطا تمثل الحروف الأبجدية.

    ويمثل المزج بين الفن والعلم منهجاً للفنانة دانية الصالح التي تدرس الماجستير في تخصص الفنون الحاسوبية في كلية جولدسميث في بريطانيا.

    وتأتي مشاركة وزارة الثقافة في معرض "الذكاء الاصطناعي والحوار بين الثقافات" في روسيا في سياق دعمها للأصوات السعودية ذات الاتجاه الفني الخاص، وحرصها على نقل الإبداع السعودي إلى الخارج لتعزيز الحوار الثقافي مع العالم.

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