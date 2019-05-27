هجوم إسرائيلي بصاروخ على تل الشعار بالقنيطرة السورية.. وأنباء عن سقوط جرحى.

وقال مراسل "سبوتنيك"، إن العدوان الإسرائيلى تم بصاروخ استهدف موقعا عسكريا على تل الشعار بريف القنيطرة.

وأضاف، هناك "أنباء أولية عن موت جندي سوري وإصابة آخرين بجروح وتدمير آلية عسكرية تابعة للجيش السوري".

وأشار إلى أنه من المرجح أن الصاروخ الإسرائيلي استهدف عربة دورية عسكرية سورية فوق تل الشعار الواقع على الحدود الإدارية بين ريفي درعا والقنيطرة وأسفر عن موت أحد الجنود وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة.

وفي السياق ذاته، قال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، إن إسرائيل أطلقت 3 صواريخ سقط اثنان منهما في الكسوة بريف دمشق والثالث في تل الشعار بريف القنيطرة.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه قصف منصة مضادات أرضية تابعة للجيش السوري.

يتبع…