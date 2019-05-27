قضاة السودان يقررون الإضراب

أعلنت اللجنة التمهيدية لنادي القضاة في السودان، بدء إضراب دعت له قوى "إعلان الحرية والتغيير" يومي الثلاثاء والأربعاء.

ووفقا لموقع "باج نيوز"، سيتم الإضراب داخل المحاكم بحضور القضاة إلى مواقعهم والإنصراف منها في المواعيد الرسمية دون ممارسة أية أعمال قضائية أو إدارية.

© REUTERS / STRINGER السودان... تجمع المهنيين يعلن شرطه الوحيد لعودة التفاوض مع المجلس العسكري

وقالت اللجنة إن الخطوة تأتي تعبيرا للدور الذي يلعبه القضاة في المسألة الوطنية، مؤكدة أنها امتداد لما سطره قضاة السودان من مواقف قوية ومشرفة على مر التاريخ تعبيرا عن وطنيتهم وإخلاصهم للوطن.

وشددت اللجنة التمهيدية في بيان، على ضرورة تنفيذ الإضراب في كافة المحاكم التابعة للأجهزة القضائية الثلاثة في ولاية الخرطوم وجميع الأجهزة القضائية بولايات السودان.

وأوضحت اللجنة أن موقفها الحالي يأتي إلحاقا لبيانها السابق بشأن الإضراب عن العمل، وأشارت إلى أن اللجنة التمهيدية للنادي اجتمعت مستصحبة ما تقرر في اجتماع القضاة الذي أقيم يوم الجمعة الماضي.