شاهد... ولي العهد الأردني يؤدي مناسك العمرة

واصطحب ولي العھد معه مجموعة من ضباط القوات المسلحة الأردنیة، لأداء مناسك العمرة.
كما أدى ولي العھد مملكة الردن صلوات المغرب والعشاء والتراویح في المسجد الحرام.
ولي عهد المملكة الأردنية يصل #جدة، ونائب أمير #مكة_المكرمة في مقدمة مستقبليه.https://t.co/hE0480Rt0f#واس pic.twitter.com/V2A7N0onVL— واس (@spagov) May 27, 2019
وكان قد تناول الإفطار مع مجموعة من ضباط القوات المسلحة الأردنیة، الذین اصطحبھم لأداء مناسك العمرة، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.
غادر #جدة اليوم (الإثنين)— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) May 27, 2019
ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية
صاحب السمو الملكي الأمير
الحسين بن عبدالله الثاني بعد أداء
مناسك العمرة
..كان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز
نائب أمير مكة #بدر_بن_سلطان#إمارة_مكة pic.twitter.com/L3VjDj1CBF
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، كان نائب أمير مكة المكرمة في مقدمة مستقبليه عند وصوله إلى جدة.
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