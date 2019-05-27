شاهد... ولي العهد الأردني يؤدي مناسك العمرة

أدى الأمیر الحسین بن عبدالله الثاني، ولي العھد الأردني الیوم الاثنین، مناسك العمرة.

واصطحب ولي العھد معه مجموعة من ضباط القوات المسلحة الأردنیة، لأداء مناسك العمرة.

كما أدى ولي العھد مملكة الردن صلوات المغرب والعشاء والتراویح في المسجد الحرام.

وكان قد تناول الإفطار مع مجموعة من ضباط القوات المسلحة الأردنیة، الذین اصطحبھم لأداء مناسك العمرة، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.

غادر #جدة اليوم (الإثنين)

ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية

صاحب السمو الملكي الأمير

الحسين بن عبدالله الثاني بعد أداء

مناسك العمرة

..كان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز

نائب أمير مكة #بدر_بن_سلطان#إمارة_مكة pic.twitter.com/L3VjDj1CBF — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) May 27, 2019

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، كان نائب أمير مكة المكرمة في مقدمة مستقبليه عند وصوله إلى جدة.