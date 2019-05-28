لأول مرة منذ بدء الأزمة الخليجية... هبوط طائرة أميرية قطرية في مطار جدة

وكتب حساب قناة قطر اليوم، "الطائرة الأميرية القطرية تهبط بمطار جدة لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية وحصار قطر"، ثم أرفق بها صورة للطائرة.
عاجل: الطائرة الأميرية #القطرية تهبط مطار جدة لأول مره منذ اندلاع الأزمة الخليجية وحصار #قطر pic.twitter.com/Ei2gKcz0Sn— قطر اليوم (@Qat) ٢٧ مايو ٢٠١٩
وصول طائرة قطرية تتبع للأسطول الأميري إلى جدة السعودية قبل أكثر من ساعة من الآن، حسب أحد برامج الطيران الشهيرة. ويأتي وصول الطائرة دون معرفة تفاصيل إضافية قبل ٤٨ ساعة من القمتين الخليجية والعربية التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز. pic.twitter.com/bvmIVkBF3A— عضوان الأحمري (@Adhwan) ٢٧ مايو ٢٠١٩
وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، السبت 18 مايو/ آيار، أن الملك سلمان "يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس… 30 مايو 2019، لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة".
خبر عاجل: الطائرة A319 التابعة للطيران الأميري القطري تهبط في مطار جده ولأول مره منذ اندلاع الأزمه الخليجية وحصار قطر. https://t.co/9TVVF2uqAM— Alex Macheras (@AlexInAir) ٢٧ مايو ٢٠١٩
• دبلوماسي قطري على متن الطائرة الأميرية بجده ، قبل المحادثات بشأن القمة الخليجية المقبلة.— Alex Macheras (@AlexInAir) ٢٧ مايو ٢٠١٩
• 'NOTAMS' تظهر ان الطائرات القطرية لا تزال محظورة من المجال الجوي السعودي.
Update, 02:00am: After flying the diplomat to Jeddah, the Qatar Amiri Flight A319 is airborne again (right now, and empty) on its way back to Doha, flying over Saudi airspace. pic.twitter.com/YMBGuKDVc5— Alex Macheras (@AlexInAir) ٢٧ مايو ٢٠١٩
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