العثور على نقش أثري يعود لأكثر من ألف عام في السعودية (صورة)

عثر مواطن سعودي يدعى بندر عقيل الغيث الشمري، على نقش إسلامي يعود لأكثر من ألف عام.

ووفقا لموقع CNN بالعربية، خلال إحدى جولاته اليومية في محافظة تيماء والمنطقة التي تحيط بها، وجد الشمري نقشا قديما على صخرة متوسطة الحجم.

وقال الشمري إن النقش عبارة عن "دعاء وطلب المغفرة لشخص اسمه حفص بن عمر، وأهل تيماء جميعا".

العثور على نقش تاريخي يعود لأكثر من ألف عام في السعودية https://t.co/wXDeGFc3Lk #الرياض_بوست pic.twitter.com/w7t8JpkBpI — TheRP الرياض بوست (@RiyadhPost) May 27, 2019

وكتب النقش في شهر رمضان من عام 108 هجري، على يد شخص اسمه هود بن ميسرة بن عمر.

وأشار الشمري إلى أن النقش تواجد على طرق القوافل القديمة، وأنه مكتوب بالخط العربي غير المنقط.