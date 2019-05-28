السعودية تفاجئ الحرس الثوري الإيراني بـ"الأدلة"

أكد التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، أنه سيكشف عن أدلة تدين الحرس الثوري الإيراني في دعم جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وذكر التحالف، في بيان له، أن "القيادة تستند على حق الدفاع عن النفس واللجوء لعمليات عسكرية لمنع التهديدات الحوثية"، مشيرا إلى أنه يمتلك معلومات عن كافة المواقع التي تطلق منها الطائرات دون طيار على الأراضي السعودية.

#عاجل | تحالف دعم الشرعية في #اليمن: سيتم الإعلان عن أدلة تدين الحرس الثوري في دعم الحوثيين. #الإخبارية pic.twitter.com/5zi8RU8WfF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 27, 2019

وأضاف البيان: أن "الحوثيين يستهدفون الاقتصاد العالمي".

وشدد التحالف العربي، على أنه "لن يتسامح مع استهداف المسلحيين الحوثيين للمواقع المدنية بطائرات دون طيار، مؤكدا أن قواته تمكنت من إحباط أكثر من 35 هجوما في باب المندب والبحر الأحمر"، مشيرا إلى أن "الحوثيين مرتبطون بأنظمة إرهابية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأنهم يواصلون تعطيل عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية".

#عاجل | تحالف دعم الشرعية في #اليمن: إحباط أكثر من 35 عملا إرهابيا للحوثيين في باب المندب والبحر الأحمر. #الإخبارية pic.twitter.com/CHHC3HLNas — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 27, 2019

وجدد البيان التأكيد على أن "أمن المملكة خط أحمر، وأن المتورطين في الأعمال الإرهابية لن يفلتوا من العقاب".