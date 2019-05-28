نائب عراقي: لجنة الدفاع في البرلمان ليست على علم بالعملية العسكرية التركية شمالي العراق

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، على مؤنس، أن اللجنة ليست على علم مسبق بالعملية العسكرية التي شنها الجيش التركي، اليوم في شمال العراق.

© AP Photo / الجيش التركي يطلق عملية برية مدعومة جوا شمالي العراق

بغداد، سبوتنيك . وقال مؤنس في تصريحات لوكالة " سبوتنيك "، إن "لجنة الأمن والدفاع لم يكن لديها علم، وهي تنتظر التقارير من الجهات الأمنية العراقية حول العملية التركية وأهدافها لتحديد الموقف".

وأضاف مؤنس:

سنتابع الأحداث خلال الساعات المقبلة، وقد يكون هناك اجتماع عاجل لأعضاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، حول العملية العسكرية التركية.

وأعلن الجيش التركي إطلاق عملية برية مدعومة جوا في منطقة هاكورك شمالي العراق؛ لتدمير مواقع لحزب العمال الكردستاني.

وقال الجيش التركي في بيان، أطلق عملية برية مدعومة جوا في منطقة هاكورك شمالي العراق"، موضحا أن "العملية، أطلقت مساء أمس الاثنين، بمشاركة لواء الكوماندوز تهدف إلى تدمير مواقع حزب العمال الكردستاني وتحييد الإرهابيين في منطقة هاكورك".

وأضاف الجيش التركي:

العملية مستمرة في منطقة هاكورك، كما هو مخطط لها.

وتشن أنقرة بشكل متكرر غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وتصنفه تنظيما إرهابيا.

وحمل الحزب السلاح على مدى ثلاثة عقود للحصول على منطقة حكم ذاتي للأكراد في تركيا، قبل أن يعلن عن وقف لإطلاق النار، في 2015.

وأسفر النزاع بين الجانبين، منذ بدايته عام 1984، عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.